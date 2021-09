Napoli-Cagliari | oltre il risultato | arriva un’ottima notizia per Spalletti

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 27 settembre 2021) Lucianotorna primo in Serie A con la vittoria del suosul, tre punti fondamentali che fanno grande morale. Ma dallo stadio Diego Armando Maradonaanche una grandeper il tecnico di Certaldo, il recupero di calciatori fondamentali. Nella lista dei convocati delper la sfida colc’erano anche Diego Demme e Dries Mertens. Entrambi reduci da una operazioni ed entrambi mai utilizzati in questo inizio di campionato. Praticamente due nuovi acquisti perche con il rientro di Demme può finalmente avere qualche soluzione in più a centrocampo, dato che fino ad ora ha potuto contare solo su Anguissa e Fabian Ruiz. Con Zielinski ed Elmas a fungere da trequartista o mezz’ala. Demme ha avuto anche ...