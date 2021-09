Napoli, arrestato per droga l’ex nazionale colombiano De Avila: “Non c’entro nulla” (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sono innocente e non ho nulla a che fare con il narcotraffico”. Si difende così dall’accusa di far parte di un giro legato al traffico di droga l’ex giocatore della nazionale colombiana, Antony De Avila Charris, che è stato arrestato a Napoli pochi giorni fa e si trova attualmente in carcere con l’accusa di produzione e traffico internazionale di droga. L’avvocato De Maio ha reso noto le dichiarazioni dell’ex calciatore: “Bisogna precisare che De Avila era libero di circolare, tant’è vero che il 28 giugno 2021, prese un aereo da Cali, diretto a Madrid, e da qui partì per giungere a Napoli qualche giorno dopo. Ha quindi, superato tante frontiere, è stato sottoposto a tantissimi ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “Sono innocente e non hoa che fare con il narcotraffico”. Si difende così dall’accusa di far parte di un giro legato al traffico digiocatore dellacolombiana, Antony DeCharris, che è statopochi giorni fa e si trova attualmente in carcere con l’accusa di produzione e traffico interdi. L’avvocato De Maio ha reso noto le dichiarazioni delcalciatore: “Bisogna precisare che Deera libero di circolare, tant’è vero che il 28 giugno 2021, prese un aereo da Cali, diretto a Madrid, e da qui partì per giungere aqualche giorno dopo. Ha quindi, superato tante frontiere, è stato sottoposto a tantissimi ...

Advertising

Corriere : Napoli, l’ex nazionale colombiano Antony De Avila Charris arrestato per spaccio internazionale - Corriere : Napoli, l’ex nazionale colombiano Antony De Avila Charris arrestato per spaccio intern... - AnkyBoh : @brunovignola Di questo, probabilmente ancora del #PD, MENTRE #Morisi si è dimesso da tutti gli incarichi della… - AnkyBoh : @VittorioSgarbi @stampasgarbi Tra l'altro #Morisi se n'è andato via. Quindi CHE CAZZO VOGLIONO???? Questo, ad esemp… - francypar71 : #Napoli Minaccia il padre con una mannaia: «Voglio i soldi per la droga». Arrestato nel Napoletano… -