Municipio XIII: comincia ricostruzione Auditorium Albergotti (Di lunedì 27 settembre 2021) Roma – Iniziano nei prossimi giorni i lavori di ricostruzione dell'Auditorium di Via Albergotti infatti con D.D. del 20/09/2021 si è proceduto all'aggiudicazione dell'accordo quadro per i lavori di rifacimento. https://www.comune.roma.it/web/it/bando-concorso.page?contentId=BE C799290 Una breve sintesi per ricordare cosa è accaduto al cantiere costato alla cittadinanza13 anni di lavori e circa 4 milioni di euro. E' quanto si legge nella nota del Municipio XIII. Auditorium Albergotti: 30 novembre 2016 Le lavorazioni, che intervenivano all'interno della copertura dell'Auditorium per eliminare delle infiltrazioni, erano in atto; infatti dopo l'ennesimo stallo degli anni precedenti e ben 13 di attesa, con direttiva di giunta del 29 novembre 2016 stavamo ...

