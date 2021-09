Mourinho tuona | “Derby deciso dall’arbitro!”

Advertising

news24_inter : #Mourinho dopo il derby #asroma #inter ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Mourinho tuona

notiziecalciomercato.eu

Ma adesso dimostri perché vale 9 milioni di all'anno, più del doppio di ogni altro allenatore in Serie A (escluso, noblesse oblige). P. S.: nessuna antipatia e nessun attacco verso Allegri, ...... quest'anno convince lo scudetto' ecco che Armando facendogli il segno delle corna, come ... ecco che il sor Armando'A Furè, diglie quarcosa che così nun se pò giocà'. Ecco che ...Nel dopogara del derby capitolino, José Mourinho non nasconde il suo disappunto per l'arbitraggio. Secondo Mourinho, il derby è stato deciso dal direttore ...Questa settimana nella newsletter del calcio di Repubblica (qui per abbonarsi): le milanesi inseguono gli azzurri, Roma si prepara a Sarri-Mourinho, la ...