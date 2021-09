Mourinho: «Il calcio italiano è migliorato tanto, peccato che gli arbitri e il Var non sono a livello» (Di lunedì 27 settembre 2021) La Roma di Mourinho è uscita sconfitta dal derby della Capitale. E il tecnico portoghese, nel post partita, se l’è presa con l’arbitro Guida. «La partita l’ha decisa l’arbitro, meritavamo un risultato diverso. Comunque in dieci anni il calcio italiano è migliorato tanto. Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var non sono stati allo stesso livello. Parlo del secondo gol, che dal 2-0poteva essere 1-1 per il rigore non dato su Zaniolo. L’arbitro ha sbagliato, il Var anche ha sbagliato. E poi c’era pure il secondo cartellino giallo per Lucas Leiva, Era importante perché giocare in dieci conta tanto. Poi 2-3 situazioni simili a quella di Pellegrini con l’Udinese: a lui il rosso, stavolta niente. Sto con miei calciatori perché ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 27 settembre 2021) La Roma diè uscita sconfitta dal derby della Capitale. E il tecnico portoghese, nel post partita, se l’è presa con l’arbitro Guida. «La partita l’ha decisa l’arbitro, meritavamo un risultato diverso. Comunque in dieci anni il. Purtroppo, in una partita fantastica, l’arbitro e il Var nonstati allo stesso. Parlo del secondo gol, che dal 2-0poteva essere 1-1 per il rigore non dato su Zaniolo. L’arbitro ha sbagliato, il Var anche ha sbagliato. E poi c’era pure il secondo cartellino giallo per Lucas Leiva, Era importante perché giocare in dieci conta. Poi 2-3 situazioni simili a quella di Pellegrini con l’Udinese: a lui il rosso, stavolta niente. Sto con miei calciatori perché ...

