Motonautica | Sardinia Grand Prix | il trionfo di Carpitella e Bacchi

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 settembre 2021) Al termine di uno splendido duello, piegando la resistenza dei campioni uscenti, Giovannie Andreadel team “Gasbeton” hanno vinto la decisiva Gara-3 e conquistato il Campionato del Mondo Classe 3D & FIM Offshore 5000, prova regina del FIMdi, chiuso ieri al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari, che in tutta la giornata tra spiagge e molo ha visto accorrere un migliaio di spettatori. Il throttleman(53enne veneziano) e il driver(25enne reggiano), già vittoriosi in Gara-1 e secondi in Gara-2, hanno preso subito il comando e poi impresso alla gara un ritmo che i campioni uscenti Serafino Barlesi e Alessandro Barone del team “Banca Generali”, secondi venerdì e primi ieri, sono ...