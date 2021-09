Motonautica | Sardinia Gran Prix | una scommessa vinta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Festeggiano insieme sul podio per una: non sono i campioni del mondo Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi, ma a godersi la 'vittoria'sono Gianni Chessa e Vincenzo Iaconianni, ...

Oltre ad avere incoronato i nuovi campioni del mondo della Classe 3D, al FIMGrand Prix di, chiuso ieri al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari, a trionfare è stato il ...... prova regina del FIMGrand Prix di, chiuso ieri al Porticciolo di Marina Piccola di Cagliari, che in tutta la giornata tra spiagge e molo ha visto accorrere un migliaio di ...Festeggiano insieme sul podio per una scommessa vinta: non sono i campioni del mondo Giovanni Carpitella e Andrea Bacchi, ma a godersi la 'vittoria'sono Gianni Chessa e Vincenzo Iaconianni, rispettiva ...Un successo speciale per Carpitella, che nel 2018 aveva vinto il titolo iridato come driver con Lorenzo Bacchi, il papà di Andrea. «E’ stata una gara tirata, ieri – dice Carpitella – avevamo perso la ...