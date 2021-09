Motocross | GP Germania MXGP 2021 | programma | orari | tv Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo un weekend di break dovuto aldelle Nazioni, si torna in scena per quanto riguarda il Mondiale. Tutto è pronto, infatti, per l’undicesimo appuntamento del, ovvero il Gran Premio di. Si correrà sul tracciato di Teutschenthal per tuffarci ufficialmente nella fase finale della stagione, dato che mancheranno poi altre otto tappe, e per provare a capire quale pilota potrà prendere il comando nella classifica generale. Al momento, infatti, l’equilibrio è assoluto. Davanti a tutti, infatti, ora troviamo Jeffrey Herlings che, con la doppietta di Riola Sardo ha toccato quota 371 punti, scavalcando per una sola lunghezza Tim Gajser. Il duello è totale, ma non basta. Al terzo posto, a -4 dalla vetta, c’è Romain Febvre, quindi quarto Jorge Prado con 359 punti e ...