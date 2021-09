(Di lunedì 27 settembre 2021) I giochi a squadre portano fortuna all’: dopo gli Europei di calcio e le Olimpiadi, gli Azzurri si portano al’edizionedel. la “Olimpiade del” quest’anno si è svolta a Mantova, dove la nazionale di Thomas Traversini ha vissuto il suo momento di gloria. Antonio Cairoli (alla sua ultima stagione), Alessandro Lupino e Mattia Guadagnini hanno battuto i campioni in carica dell’Olanda, che pur disponevano dell’asso nella manica Jeffrey Herlings. Al tre volte iridato non è bastatore tutte le manche a cui ha partecipato, in quanto ha dovuto fare i conti con i risultati incostanti di Glenn Coldenhoff e di Roan Van De Moosdjik. Ha completato il podio la Gran Bretagna del veterano Shaun Simpson. Assenti a ...

Advertising

Eurosport_IT : CAMPIONI DEL MONDO A CASA NOSTRAAAAAAA ???????? A Mantova, Cairoli, Guadagnini e Lupino si laureano campioni del mondo… - Eurosport_IT : Buonanotte così ?????? Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino portano l'Italia sul tetto del mondo: il M… - SkySportMotoGP : Motocross delle Nazioni: vittoria storica dell'Italia #SkyMotori - sowmyasofia : Motocross delle Nazioni 2021: Italia vince in casa - alessiadaniele8 : Per la serie “è l’anno dell’Italia”: - Tony Cairoli, Mattia Guadagnini e Alessandro Lupino vincitori del Motocross… -

Ultime Notizie dalla rete : Motocross delle

Siamo riusciti a conquistare ilNazioni in Italia, davanti al nostro pubblico al termine di tre manche incredibili. Un'impresa che ho sempre sognato e che siamo riusciti a completare ...OA Sport, invece, vi proporrà le DIRETTE LIVEdue manche della MXGP. PROGRAMMA GP GERMANIA 2021 -Domenica 3 ottobreLutto ad Abbiategrasso, alle porte di Milano, per la scomparsa del 38enne Leonardo Lui, morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra ...Questa campagna elettorale per il nuovo sindaco è omogenea in un solo punto: si rivolge ai romani come se tutti fossero ...