Moto2: Aldeguer finirà la stagione con il team SpeedUP (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la fine anticipata del rapporto con Yari Montella , per le ultime gare della stagione, Luca Boscoscuro riporta Fermin Aldeguer in sella alla SpeedUP. Lo spagnolo che sarà al fianco di Navarro a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la fine anticipata del rapporto con Yari Montella , per le ultime gare della, Luca Boscoscuro riporta Ferminin sella alla. Lo spagnolo che sarà al fianco di Navarro a ...

Ultime Notizie dalla rete : Moto2 Aldeguer Moto2: Aldeguer finirà la stagione con il team SpeedUP ... quando l'italiano era infortunato, salvo poi tornare in sella per le gare di Silverstone ed Aragon sempre al posto del campione europeo 2020 Moto2. La conferma del ritorno di Aldeguer è arrivata con ...

Moto2, la classifica piloti aggiornata dopo il GP San Marino 2021 Andiamo allora a scoprire qual è la situazione aggiornata in Moto2. L'ORDINE D'ARRIVO DEL GP DI SAN ...41 Bendsneyder 40 Chantra 35 Beaubier 28 Arenas 23 Ramirez 22 Dixon 21 Luthi 21 Manzi 20 Aldeguer ...

Moto2 UFFICIALE Fermín Aldeguer con Speed Up fino a fine 2021 Corse di Moto Moto2 UFFICIALE Fermín Aldeguer con Speed Up fino a fine 2021 Fermín Aldeguer in Moto2 con Speed Up fino a fine 2021. La squadra vicentina ufficializza la nuova formazione a partire dal GP ad Austin.

Termina l’avventura di Yari Montella in Speed Up La griglia di partenza della classe di mezzo perde un italiano: si tratta del salernitano Yari Montella. Il vincitore del Campionato Europeo Moto2 2020, ...

