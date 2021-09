Morto Ugo Malaguti | scrittore pioniere della fantascienza italiana | aveva 76 anni

Advertising

Lo scrittoreMalaguti, uno dei pionieri della fantascienza italiana, artefice di tante iniziative editoriali, nel genere narrativo èieri all'età di 76 anni nella sua casa di Bologna, dove era nato il 21 ...Malaguti , uno tra i pochissimi che in Italia abbiano scelto di lavorare a tempo pieno per la fantascienza come narratore, traduttore, curatore, direttore di collane, editore. Esordì sul n. ...Lo scrittore Ugo Malaguti, uno dei pionieri della fantascienza italiana, artefice di tante iniziative editoriali, nel genere narrativo è morto ieri all'età di 76 ...È morto Ugo Malaguti, uno tra i pochissimi che in Italia abbiano scelto di lavorare a tempo pieno per la fantascienza come narratore, traduttore, curatore, direttore di collane, ...