Morisi indagato, Renzi: "Non faremo a lui quello che la 'Bestia' ha fatto a noi" (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi, ex guru social di Matteo Salvini , è indagato dalla procura di Verona per una vicenda di droga . Mentre dichiara la sua innocenza, Morisi chiede scusa al leader della Lega per la sua "... Leggi su quotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca, ex guru social di Matteo Salvini , èdalla procura di Verona per una vicenda di droga . Mentre dichiara la sua innocenza,chiede scusa al leader della Lega per la sua "...

Advertising

fanpage : Ultim'ora Luca Morisi indagato dalla procura di Verona per cessione di stupefacenti. - repubblica : Lega, indagato per droga Luca Morisi, l'ex guru dei social di Salvini. Si era dimesso pochi giorni fa per 'question… - fattoquotidiano : Luca Morisi indagato per cessione di droga: i Carabinieri hanno trovato sostanze liquide in casa dell’ex guru socia… - senatore1964 : RT @ilruttosovrano: A quanto pare Morisi è indagato per droga, questa volta Salvini per citofonare non dovrà andare troppo lontano. - Fuffi65258098 : RT @Zziagenio78: +++MORISI INDAGATO PER IL REATO DI SPACCIO, SPACCIAVA SALVINI COME POLITICO+++ -