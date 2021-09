Morisi indagato dopo l’accusa di tre giovani: “Ci ha dato lui la droga” (Di lunedì 27 settembre 2021) Luca Morisi è indagato dalla Procura di Verona. Le accuse sono detenzione e cessione di stupefacenti, nella sua casa trovate sostanze. Alla fine non avevano ragione i retroscenisti che qualche giorno fa vedevano nell’addio di Luca Morisi, che ha lasciato la comunicazione della Bestia, la macchina social della Lega, delle motivazioni politiche. Non è perché contrario alla linea di Salvini sul green pass, ma neanche perché non più funzionale al nuovo corso del Carroccio plasmato da Giorgetti e dai governatori che il guru che ha portato quattro milioni di fan su Facebook al “Capitano” se n’è andato. E quei “motivi familiari” addotti nella sua lettera di addio e ufficialmente la causa del suo allontanamento, «Non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per questioni familiari», ora ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) Lucadalla Procura di Verona. Le accuse sono detenzione e cessione di stupefacenti, nella sua casa trovate sostanze. Alla fine non avevano ragione i retroscenisti che qualche giorno fa vedevano nell’addio di Luca, che ha lasciato la comunicazione della Bestia, la macchina social della Lega, delle motivazioni politiche. Non è perché contrario alla linea di Salvini sul green pass, ma neanche perché non più funzionale al nuovo corso del Carroccio plasmato da Giorgetti e dai governatori che il guru che ha portato quattro milioni di fan su Facebook al “Capitano” se n’è an. E quei “motivi familiari” addotti nella sua lettera di addio e ufficialmente la causa del suo allontanamento, «Non c’è alcun problema politico, in questo periodo ho solo la necessità di staccare per questioni familiari», ora ...

Corriere : Indagato Morisi, inventore della «Bestia» della Lega. Tre giovani l’accusano: «Ci ha dato droga» - Affaritaliani : Lega, Morisi indagato per spaccio di droga. Questo il vero motivo dell'addio - JackBalle4 : Quelli contro la #Cannabis @LegaSalvini niente da dire? Lega, Luca Morisi coinvolto in un'indagine per droga… - MariaAversano1 : RT @JackBalle4: Quelli contro la #Cannabis @LegaSalvininiente da dire? Indagato Morisi, l'inventore della «Bestia». Tre giovani l'accusano… - JackBalle4 : Quelli contro la #Cannabis @LegaSalvininiente da dire? Indagato Morisi, l'inventore della «Bestia». Tre giovani l'… -