Morisi è innocente fino a prova contraria, ma la Bestia è colpevole (e impunita) (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una parola che, più di altra, è stata spesa o, meglio, sprecata, nel commentare la vicenda di Luca Morisi. E quella parola è garantismo. “Bisogna essere garantisti” dicono. “Ci sono indagini in corso, bisogna attendere.” O, peggio, nella paternalistica versione di Salvini: “Ha commesso un errore, ma ti allungo una mano per aiutarti ad alzarti amico mio.” Tutto giusto, tutto vero. Se qualcuno fosse sbarcato da Marte questa mattina alle 11 ore italiana potrebbe persino pensare che Salvini sia un saggio e moderato politico di centro con una spiccata sensibilità, una certa empatia e una visione laica e moderna su un tema come quello delle droghe. Chi lo dice adesso al marziano che quel Salvini, sì proprio quello che prosegue il post dicendo che “amicizia e lealtà sono la Vita” è lo stesso che, per cinque anni, ha intossicato sistematicamente ogni canale o account ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) C’è una parola che, più di altra, è stata spesa o, meglio, sprecata, nel commentare la vicenda di Luca. E quella parola è garantismo. “Bisogna essere garantisti” dicono. “Ci sono indagini in corso, bisogna attendere.” O, peggio, nella paternalistica versione di Salvini: “Ha commesso un errore, ma ti allungo una mano per aiutarti ad alzarti amico mio.” Tutto giusto, tutto vero. Se qualcuno fosse sbarcato da Marte questa mattina alle 11 ore italiana potrebbe persino pensare che Salvini sia un saggio e moderato politico di centro con una spiccata sensibilità, una certa empatia e una visione laica e moderna su un tema come quello delle droghe. Chi lo dice adesso al marziano che quel Salvini, sì proprio quello che prosegue il post dicendo che “amicizia e lealtà sono la Vita” è lo stesso che, per cinque anni, ha intossicato sistematicamente ogni canale o account ...

