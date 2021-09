Morata e Dybala ko: come cambierà la Juve in vista dei prossimi impegni? (Di lunedì 27 settembre 2021) Emergenza in attacco per Allegri Domenica amara quella della Juventus che, nonostante la sofferta vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, ha perso per infortunio Paulo Dybala e Alvaro Morata, entrambi vittime di problemi di natura muscolare, le cui entità verranno valutate in questi giorni. Due stop che non ci volevano, in un periodo pieno di impegni ravvicinati sia per quanto riguarda la Serie A che, soprattutto, per la Champions League. Ora, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con un’emergenza assoluta nel reparto offensivo, con i soli Moise Kean e Dejan Kulusevski a disposizione, giocatori certamente validi, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle di un centravanti puro. Al vaglio l’ipotesi cambio di modulo Federico Chiesa, uno dei tanti esterni a ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 27 settembre 2021) Emergenza in attacco per Allegri Domenica amara quella dellantus che, nonostante la sofferta vittoria ottenuta all’Allianz Stadium contro la Sampdoria, ha perso per infortunio Pauloe Alvaro, entrambi vittime di problemi di natura muscolare, le cui entità verranno valutate in questi giorni. Due stop che non ci volevano, in un periodo pieno diravvicinati sia per quanto riguarda la Serie A che, soprattutto, per la Champions League. Ora, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri dovrà fare i conti con un’emergenza assoluta nel reparto offensivo, con i soli Moise Kean e Dejan Kulusevski a disposizione, giocatori certamente validi, ma con caratteristiche diverse rispetto a quelle di un centravanti puro. Al vaglio l’ipotesi cambio di modulo Federico Chiesa, uno dei tanti esterni a ...

