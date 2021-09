Monza, arrestato ex pugile: ha picchiato la compagna dopo una lite per gelosia (Di lunedì 27 settembre 2021) Racconta Monza Today: 'Questa lite degenerata però non sarebbe stato un episodio isolato: secondo quanto ricostruito dai militari infatti quanto avvenuto sabato è stato solo l'ultimo episodio di una ... Leggi su blitzquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) RaccontaToday: 'Questadegenerata però non sarebbe stato un episodio isolato: secondo quanto ricostruito dai militari infatti quanto avvenuto sabato è stato solo l'ultimo episodio di una ...

