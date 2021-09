Monterosi-Palermo | le pagelle dei quotidiani | Buttaro e Brunori i migliori

Advertising

redontuscia : #Calcio #Monterosi #Primopiano2 #Sport Monterosi pareggia con il Palermo 1 a 1 - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Buttaro è il migliore, De Rose e Dall’Oglio stanchi. Le pagelle di Monterosi-Palermo' - Ilovepalermocalcio - ILOVEPACALCIO : Gds: 'Canta Brunori e il Palermo...no. Col Monterosi un pareggio triste' - Ilovepalermocalcio - tifosipalermoit : un Monterosi rattoppato a causa di infortuni e defezioni conquista un meritato pareggio contro un Palermo che, sop… - ILOVEPACALCIO : Corriere dello Sport: 'Monterosi-Palermo, le pagelle' - Ilovepalermocalcio -

Ultime Notizie dalla rete : Monterosi Palermo

Il Taranto ospita allo stadio Erasmo Iacovone il neo promossoTuscia,galvanizzato dal pareggio interno con il. Saranno assenti gli infortunati Diaby,Versienti e Ghisleri. Calcio di ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Solo un punto per ilche pareggia in trasferta colneopromosso. Il match viene sbloccato da Brunori con un colpo di testa nel primo tempo, risponde Cancellieri al 50 .Il Monterosi di D'Antoni argina il Palermo e pareggia meritatamente al Rocchi nel corso di una partita che avrebbe potuto sicuramente vincere se il direttore di Gara in due macroscopiche occasioni occ ...I voti dei quotidiani ai calciatori del Palermo e al tecnico Giacomo Filippi dopo il pareggio esterno contro il Monterosi ...