Montagna | dalla Regione 33 | 8 milioni di ristori | l’elenco dei comuni bergamaschi

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 settembre 2021) “Laè fondamentale per il rilancio turistico ed economico della Lombardia. Isono un sostegno strategico per tutte quelle attività economiche che hanno particolarmente sofferto la crisi da pandemia: un segnale di speranza per centinaia di famiglie”. Così l’assessore regionale al Turismo, Marketing Territoriale e Moda, Lara Magoni commenta l’approvazione, da parte della Giunta lombarda, dei criteri e delle modalità di assegnazione di 33,8di indennizzi statali a sostegno delle imprese turistiche ubicate all’interno dei comprensori sciistici che sono state danneggiate nella stagione invernale 2020/2021mancata apertura al pubblico degli impianti e delle piste a seguito dei provvedimenti connessi all’emergenza sanitaria “Dopo mesi di sofferenza, praticamente in lockdown lavorativo da due ...