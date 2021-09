Monica Cirinnà attacca Calenda | ma in tanti | anche Gori e Chicco Testa | difendono l' ex ministro

(Di lunedì 27 settembre 2021) Un attacco maldestro. In piena campagna elettoraleCarlocercando di mettere in difficoltà il candidato sindaco di Azione. Incredibilmente, però, l'attacco le si ritorce ...

Un attacco maldestro. In piena campagna elettoraleattacca Carlo Calenda cercando di mettere in difficoltà il candidato sindaco di Azione. Incredibilmente, però, l'attacco le si ritorce contro anche grazie alle risposte di alcuni suoi ...Lo dice la senatrice de Pd. 'Nonostante i tanti e importanti incarichi che ha ricoperto non comprende, o finge di non capire, che tra destra e sinistra vi sono delle differenze in ...