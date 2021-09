Mondiali di ciclismo: all’Italia è mancata soltanto la ciliegina sulla torta (Di lunedì 27 settembre 2021) Con la conferma di Julian Alaphilippe in maglia iridata nella prova in linea élite, si sono conclusi ieri a Lovanio i Mondiali di ciclismo. La Nazionale italiana ha corso al meglio delle sue possibilità, soprattutto considerando l’oggettiva consistenza della nostra squadra. Il 10° posto del Campione d’Italia e d’Europa Sonny Colbrelli, migliore dei nostri, non riflette la bontà della prova azzurra. Detto ciò, l’esito non esaltante della gara principale non può cambiare il giudizio su una settimana trionfale che ci ha visto primeggiare nel medagliere. Gli ori, in ordine cronologico, di Filippo Ganna, anche lui come Alaphilippe al bis dopo dodici mesi, Filippo Baroncini ed Elisa Balsamo hanno restituito all’Italia del pedale quella dignità da troppo tempo perduta. La corsa di ieri ha prodotto un risultato per molti versi sorprendente. Il ... Leggi su tpi (Di lunedì 27 settembre 2021) Con la conferma di Julian Alaphilippe in maglia iridata nella prova in linea élite, si sono conclusi ieri a Lovanio idi. La Nazionale italiana ha corso al meglio delle sue possibilità, soprattutto considerando l’oggettiva consistenza della nostra squadra. Il 10° posto del Campione d’Italia e d’Europa Sonny Colbrelli, migliore dei nostri, non riflette la bontà della prova azzurra. Detto ciò, l’esito non esaltante della gara principale non può cambiare il giudizio su una settimana trionfale che ci ha visto primeggiare nel medagliere. Gli ori, in ordine cronologico, di Filippo Ganna, anche lui come Alaphilippe al bis dopo dodici mesi, Filippo Baroncini ed Elisa Balsamo hanno restituitodel pedale quella dignità da troppo tempo perduta. La corsa di ieri ha prodotto un risultato per molti versi sorprendente. Il ...

Advertising

Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - repubblica : Mondiali di ciclismo, l'Italia trionfa anche tra le donne: Elisa Balsamo vince la medaglia d'oro su strada - massimousai : 100 anni di Mondiali, 100 anni di grande ciclismo - A glorious day out - #flandres2021 #belgium #photography #sport - Brazz0 : Nel 2025, i Mondiali di Ciclismo su strada si terranno in #Rwanda. Il 'Paese delle mille colline', dove il… -