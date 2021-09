Mondiali ciclismo 2021, Tom Pidcock: “Tifo da stadio, ma per il Belgio è stato darsi la zappa sui piedi” (Di lunedì 27 settembre 2021) Uno spettacolo unico, per chi l’ha visto in televisione, ancor di più per chi è riuscito a viverlo. A testimoniare la stupenda cornice presente ieri nella prova in linea dei Mondiali di ciclismo 2021 è colui che è giunto sesto nella gara vinta da Julian Alaphilippe, il britannico Tom Pidcock, autore di un’eccellente prova. Le sue parole all’arrivo: “La folla belga è stata incredibile, ma si sono dati un po’ la zappa sui piedi con la pressione che hanno messo al loro team. Hanno fatto un lavoro incredibile, ma hanno reso quasi impossibile la vittoria a Wout. Se avesse vinto, diciamoci la verità, sarebbe stata la corsa più bella di sempre. Una gara incredibile, sembrava di correre in uno stadio su strada. Anzi, non era una corsa su strada, eravamo in uno ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Uno spettacolo unico, per chi l’ha visto in televisione, ancor di più per chi è riuscito a viverlo. A testimoniare la stupenda cornice presente ieri nella prova in linea deidiè colui che è giunto sesto nella gara vinta da Julian Alaphilippe, il britannico Tom, autore di un’eccellente prova. Le sue parole all’arrivo: “La folla belga è stata incredibile, ma si sono dati un po’ lasuicon la pressione che hanno messo al loro team. Hanno fatto un lavoro incredibile, ma hanno reso quasi impossibile la vittoria a Wout. Se avesse vinto, diciamoci la verità, sarebbe stata la corsa più bella di sempre. Una gara incredibile, sembrava di correre in unosu strada. Anzi, non era una corsa su strada, eravamo in uno ...

Advertising

fattoquotidiano : Elisa Balsamo si laurea campionessa del mondo su strada ai Mondiali di ciclismo in Belgio: è il terzo oro per la sp… - Eurosport_IT : ??????? L'Italia ai Mondiali di Ciclismo 2021: ?? Filippo Ganna - Prova a Cronometro (??) ?? Team Realy Misto ?? Filippo… - marcodimaio : Altra grande giornata per lo sport italiano. #ElisaBalsamo ha conquistato la medaglia d’oro ai mondiali di ciclismo… - MarykoMayko : @Quirinale @Palazzo_Chigi Volevo ricordarvi che ora occorre ricevere e festeggiare le nazionali di: - ciclismo… - infoitsport : Mondiali ciclismo 2021, Remco Evenepoel: 'Abbiamo fatto una buona gara, peccato che non abbia fruttato una medaglia' -