Mondiali ciclismo 2021, Peter Sagan: “Non avevo le gambe per giocarmi il titolo” (Di lunedì 27 settembre 2021) Julian Alaphilippe ha trovato il bis iridato, Peter Sagan è stato tra i primi a congratularsi con il transalpino al termine della gara, lui che nel palmares vanta ben tre titoli consecutivi. Lo slovacco ha concluso mestamente in 26ma piazza la prova in linea dei Mondiali di ciclismo in Belgio. Mai protagonista, ha provato a nascondersi per poi farsi trovare davanti nei momenti più importanti, ma l’uomo della Bora-hansgrohe sembra essere ben lontano dalla condizione dei tempi migliori. Le sue parole all’arrivo lo testimoniano: “Non avevo le gambe per vincere. Nel nostro gruppo non c’era accordo, prima acceleravamo e poi rallentavamo e questo vuol dire sempre fine dei giochi. Come previsto è stato molto veloce e tecnico, dovevi fermarti e ripartire in continuazione. Bisognava stare ... Leggi su oasport (Di lunedì 27 settembre 2021) Julian Alaphilippe ha trovato il bis iridato,è stato tra i primi a congratularsi con il transalpino al termine della gara, lui che nel palmares vanta ben tre titoli consecutivi. Lo slovacco ha concluso mestamente in 26ma piazza la prova in linea deidiin Belgio. Mai protagonista, ha provato a nascondersi per poi farsi trovare davanti nei momenti più importanti, ma l’uomo della Bora-hansgrohe sembra essere ben lontano dalla condizione dei tempi migliori. Le sue parole all’arrivo lo testimoniano: “Nonleper vincere. Nel nostro gruppo non c’era accordo, prima acceleravamo e poi rallentavamo e questo vuol dire sempre fine dei giochi. Come previsto è stato molto veloce e tecnico, dovevi fermarti e ripartire in continuazione. Bisognava stare ...

