Mondiali ciclismo 2021, Patrick Lefevere: "Il Belgio con Evenepoel ha steso un tappeto rosso per Alaphilippe" (Di lunedì 27 settembre 2021) Un Mondiale da ricordare, ma con il pubblico di casa che è rimasto assolutamente deluso per il risultato finale. A vincere è stato, nuovamente, Julian Alaphilippe: per il francese secondo titolo iridato consecutivo, dopo Imola anche Lovanio. Ad esultare può essere anche la Deceuninck Quick-Step, con il proprio team manager Patrick Lefevere. Le parole del belga dopo la gara, che accusa subito la squadra di casa: "Alaphilippe è il meritato vincitore. So che è facile parlare dopo e che è difficile correre per il proprio popolo. Ma perché il Belgio ha voluto aprire la corsa così presto?". Poi il commento su Remco Evenepoel: "Perché hanno buttato Remco nella mischia così presto? Per me è stato il miglior uomo in corsa dopo Julian. Ma lo hanno semplicemente sacrificato stendendo un ...

