Miss Universe 2021, la casertana Caterina Di Fuccia rappresenterà l'Italia nella finale mondiale (Di lunedì 27 settembre 2021) Caterina Di Fuccia è stata eletta Miss Universe Italy 2021. La 23enne di Marcianise, Comune della provincia di Caserta, che ha già vinto la fascia di Miss Universe Lazio 2021, rappresenterà l'Italia nella finale mondiale in programma a Tel Aviv (in Israele) e gareggerà quindi per il titolo di ragazza più bella del mondo insieme alle rappresentanti di tutte le altre nazioni. Questo ulteriore riconoscimento per la bella Caterina arriva dopo il titolo di "Miss delle Miss" vinto nel 2019 alla finale nazionale di Miss Italia. Miss Universo ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021)Diè stata elettaItaly. La 23enne di Marcianise, Comune della provincia di Caserta, che ha già vinto la fascia diLaziol'in programma a Tel Aviv (in Israele) e gareggerà quindi per il titolo di ragazza più bella del mondo insieme alle rappresentanti di tutte le altre nazioni. Questo ulteriore riconoscimento per la bellaarriva dopo il titolo di "delle" vinto nel 2019 allanazionale diUniverso ...

