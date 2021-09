Milano: nuovi bandi da 3 mln di incentivi per acquisto veicoli 'green' (2) (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Per accedere ai contributi per l'acquisto di autoveicoli ibridi (elettrico/benzina ed elettrico/diesel), elettrici, idrogeno, bifuel, i privati dovranno provvedere alla radiazione per demolizione di un veicolo per il trasporto persone alimentato a benzina fino ad Euro 3 incluso oppure diesel fino ad Euro 6 incluso. Il contributo è ridotto del 20% per chi non rottamerà e sceglierà invece di provvedere alla contestuale radiazione per esportazione all'estero di un veicolo per il trasporto persone diesel Euro 5 e 6. Tutti gli incentivi saranno erogati una volta sola e per un solo veicolo e sono cumulabili con gli incentivi statali e l'importo viene calcolato sul prezzo finale già comprensivo del bonus statale. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) (Adnkronos) - Per accedere ai contributi per l'di autoibridi (elettrico/benzina ed elettrico/diesel), elettrici, idrogeno, bifuel, i privati dovranno provvedere alla radiazione per demolizione di un veicolo per il trasporto persone alimentato a benzina fino ad Euro 3 incluso oppure diesel fino ad Euro 6 incluso. Il contributo è ridotto del 20% per chi non rottamerà e sceglierà invece di provvedere alla contestuale radiazione per esportazione all'estero di un veicolo per il trasporto persone diesel Euro 5 e 6. Tutti glisaranno erogati una volta sola e per un solo veicolo e sono cumulabili con glistatali e l'importo viene calcolato sul prezzo finale già comprensivo del bonus statale.

