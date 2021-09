Milano, le denunce in arrivo dopo le manifestazioni contro il Green pass. Gli anarchici promettono «casini» (Di lunedì 27 settembre 2021) La promessa è quella di «fare casino» per le prossime manifestazioni e alzare il livello dello scontro. Le attenzioni della Digos si stanno concentrando sulla componente anarchica nei cortei contro il Green pass, presente ma in disparte almeno fino all’ultima manifestazione di Milano, il corteo numero 10, quando è invece arrivata in testa alla manifestazione che aveva ormai scavallato il confine della protesta pacifica. Già perché il corteo di sabato a Milano ha visto tafferugli e feriti e di fatto è riuscito (questa volta sì) a bloccare la città, i mezzi pubblici e il traffico. «Ogni sabato è peggio, ne ho parlato con il prefetto e mi ha detto che le denunce stanno aumentano», dice il sindaco di Milano Beppe Sala. «Da un lato ci sono ... Leggi su open.online (Di lunedì 27 settembre 2021) La promessa è quella di «fare casino» per le prossimee alzare il livello dello s. Le attenzioni della Digos si stanno concentrando sulla componente anarchica nei corteiil, presente ma in disparte almeno fino all’ultima manifestazione di, il corteo numero 10, quando è invece arrivata in testa alla manifestazione che aveva ormai scavallato il confine della protesta pacifica. Già perché il corteo di sabato aha visto tafferugli e feriti e di fatto è riuscito (questa volta sì) a bloccare la città, i mezzi pubblici e il traffico. «Ogni sabato è peggio, ne ho parlato con il prefetto e mi ha detto che lestanno aumentano», dice il sindaco diBeppe Sala. «Da un lato ci sono ...

SkyTG24 : Reddito di cittadinanza senza averne diritto, 89 denunciati a Brescia - RedazioneLaNews : #Milano Manifestazione no green pass, prime denunce per resistenza a pubblico ufficiale - infoitinterno : No green pass in corteo a Milano, denunce per violenza e resistenza. Ma sale la minaccia: «Faremo casino» - MilanoSpia : No green pass in corteo a Milano, denunce per violenza e resistenza. Ma sale la minaccia: «Faremo casino»… - No_Islam_ : 'Ogni sabato è peggio, ne ho parlato anche ieri con il prefetto e mi ha detto che le denunce stanno aumentano'. Cos… -