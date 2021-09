Milano, il centro sociale Macao chiama la Polizia contro i migranti (Di lunedì 27 settembre 2021) A Milano un centro sociale ha chiamato la Polizia dopo l’attacco di un gruppo di migranti armato di coltelli. Si tratta del Macao che si trova in un luogo già occupato abusivamente e che i migranti hanno cercato di occupare. Duro attacco della destra che parla di situazione paradossale e cortocircuito della sinistra e della politica dell’accoglienza a tutti i costi. Il centro sociale Macao e l’attacco dei migranti A sinistra si parla sempre di politica dell’accoglienza eppure è successo qualcosa di incredibile. A Milano è stata chiamata la Polizia per fermare un gruppo di migranti armati di coltello che cercavano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Aunhato ladopo l’attacco di un gruppo diarmato di coltelli. Si tratta delche si trova in un luogo già occupato abusivamente e che ihanno cercato di occupare. Duro attacco della destra che parla di situazione paradossale e cortocircuito della sinistra e della politica dell’accoglienza a tutti i costi. Ile l’attacco deiA sinistra si parla sempre di politica dell’accoglienza eppure è successo qualcosa di incredibile. Aè statata laper fermare un gruppo diarmati di coltello che cercavano ...

