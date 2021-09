Milano, automobilisti aggrediti e derubati in zona movida: arrestata la banda degli orologi (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattro presunti rapinatori di orologi di pregio , due di origine franco - algerina e due centrafricana, che avrebbero messo a segno diverse aggressioni a Milano, sono stati arrestati dalla Polizia di ... Leggi su leggo (Di lunedì 27 settembre 2021) Quattro presunti rapinatori didi pregio , due di origine franco - algerina e due centrafricana, che avrebbero messo a segno diverse aggressioni a, sono stati arrestati dalla Polizia di ...

Advertising

infoitestero : Milano, rapinavano orologi ad automobilisti e passanti: quattro arresti - iolanda_pitti : RT @leggoit: Milano, automobilisti aggrediti e derubati in zona movida: arrestata la banda degli orologi - leggoit : Milano, automobilisti aggrediti e derubati in zona movida: arrestata la banda degli orologi - TgrRai : #Milano, rapinavano orologi di valore ad automobilisti e passanti: fermati in 4. Accostavano le auto con lo scooter… - radiolombardia : Rapine di orologi ad automobilisti, 4 arresti a Milano - -