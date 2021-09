Milano, africani assaltano il centro sociale Macao. Antagonisti sotto choc. E chiamano la polizia (Di lunedì 27 settembre 2021) È finita con un assalto da parte di un gruppo di magrebini l’inaugurazione di una mostra antirazzista al centro sociale occupato Macao di Milano. La vicenda si è conclusa con l’intervento della polizia, chiamata dagli Antagonisti per far “sgomberare” gli africani che erano rimasti asserragliati nella struttura dopo che i “legittimi” occupanti abusivi se l’erano data a gambe. La vicenda, com’è facile immaginare, sta suscitando una certa ilarità in rete, dove si parla diffusamente di cortocircuito. I diretti interessati, poi, sembrano stentare a riprendersi dallo choc, tanto che hanno pubblicato un lungo post su Facebook in cui hanno citato solo alla fine e solo fugacemente la vicenda, producendosi invece in una lunga disanima sulle condizioni di degrado ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 27 settembre 2021) È finita con un assalto da parte di un gruppo di magrebini l’inaugurazione di una mostra antirazzista aloccupatodi. La vicenda si è conclusa con l’intervento della, chiamata dagliper far “sgomberare” gliche erano rimasti asserragliati nella struttura dopo che i “legittimi” occupanti abusivi se l’erano data a gambe. La vicenda, com’è facile immaginare, sta suscitando una certa ilarità in rete, dove si parla diffusamente di cortocircuito. I diretti interessati, poi, sembrano stentare a riprendersi dallo, tanto che hanno pubblicato un lungo post su Facebook in cui hanno citato solo alla fine e solo fugacemente la vicenda, producendosi invece in una lunga disanima sulle condizioni di degrado ...

Ultime Notizie dalla rete : Milano africani Automobilisti aggrediti e rapinati in zona movida, fermata la banda degli orologi ... in piazza Monte Titano a Milano, in occasione della quale i due indagati, dopo aver urtato la BMW ... che ha portato all'arresto di due centro - africani, ha preso il via a seguito di diverse rapine ...

Milano: Rapinavano orologi ad automobilisti e in zone movida, 4 arresti ... in piazza Monte Titano a Milano, in occasione della quale i due indagati, dopo aver urtato una BMW ...dagli agenti della Squadra Mobile ha portato all'arresto di due cittadini centro - africani, autori ...

centro sociale macao assalto africani milano polizia La Verità Milano, rapinavano orologi di lusso e smartphone nelle strade del centro: quattro arresti Quattro presunti rapinatori di orologi di pregio, due di origine franco-algerina e due centrafricana, che avrebbero messo a segno diverse aggressioni a Milano, sono stati arrestati dalla Polizia di St ...

Milano, rapine di smartphone e orologi di lusso: quattro arrestati Le indagini. Secondo le indagini compiute dalla polizia di Stato, gli uomini coinvolti sono due di origine franco-algerina e due centrafricana. Sono accusate di essere i responsabili di alcune rapine ...

