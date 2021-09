Milano: 2.000 ragazzi alla festa illegale davanti al liceo Da Vinci (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la rissa in Piazza 24 Maggio, la strada davanti al liceo Leonardo Da Vinci in via Corridoni a Milano, si è trasformata nella pista da ballo di una festa illegale. Erano più di 2.000 i ragazzi che hanno partecipato. festa illegale davanti al liceo Da Vinci di Milano. Erano più di 2,000 i ragazzi che hanno partecipato tra risse e alcool Un sabato in cui a Milano la movida è stata indubbiamente protagonista. Dopo la rissa in Piazza 24 maggio, nella strada davanti al liceo Leonardo Da Vinci in via Corridoni è stata organizzata, attraverso il passaparola sui social, una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 27 settembre 2021) Dopo la rissa in Piazza 24 Maggio, la stradaalLeonardo Dain via Corridoni a, si è trasformata nella pista da ballo di una. Erano più di 2.000 iche hanno partecipato.alDadi. Erano più di 2,000 iche hanno partecipato tra risse e alcool Un sabato in cui ala movida è stata indubbiamente protagonista. Dopo la rissa in Piazza 24 maggio, nella stradaalLeonardo Dain via Corridoni è stata organizzata, attraverso il passaparola sui social, una ...

Advertising

fffitalia : ?? 100.000 PERSONE IN TUTTA ITALIA! Oltre ogni aspettativa ?? Ieri è stata una giornata fantastica. Ma la mobilitazi… - TessereCulture : RT @fffitalia: ?? 100.000 PERSONE IN TUTTA ITALIA! Oltre ogni aspettativa ?? Ieri è stata una giornata fantastica. Ma la mobilitazione non s… - Frances35601317 : RT @GuidoDeMartini: ?? NO PASS ?? LE IMMAGINI delle strade di Trieste, Torino, Milano, l’impressionante piazza San Giovanni di Roma con 100.0… - alex_train : RT @Gabrimariani: il PD in campagna elettorale ritiene utile promuovere una iniziativa immobiliare con case in vendita a 8.000 euro al mq.… - SafikSsenyonga : RT @fffitalia: ?? 100.000 PERSONE IN TUTTA ITALIA! Oltre ogni aspettativa ?? Ieri è stata una giornata fantastica. Ma la mobilitazione non s… -