“Milan senza lacrime: se l’hanno lasciato andare un motivo c’è”: le dure parole del giornalista (Di lunedì 27 settembre 2021) Il giornalista e l’esperto di calciomercato Auriemma non le manda a dire sul caso Donnarumma. In particolare si focalizza sulle ragioni per cui l’estremo difensore non ha deciso di rinnovare con il Milan. Ma non solo, il giornalista napoletano si sofferma anche sulle voci che lo vorrebbero alla Juventus come sostituto di Szcz?sny. Le parole del giornalista sull’ex Milan: leggi le dichiarazioni! Auriemma non ha peli sulla lingua e, anzi, rifila una stoccata tagliente sull’ex portiere rossonero. Di seguito le parole: “Se al Milan lo hanno lasciato andare senza lacrime, una ragione ci sarà. E se Raiola pensa di piazzarlo alla Juventus, è bene che cambi il suo proposito: alla Exor ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 27 settembre 2021) Ile l’esperto di calciomercato Auriemma non le manda a dire sul caso Donnarumma. In particolare si focalizza sulle ragioni per cui l’estremo difensore non ha deciso di rinnovare con il. Ma non solo, ilnapoletano si sofferma anche sulle voci che lo vorrebbero alla Juventus come sostituto di Szcz?sny. Ledelsull’ex: leggi le dichiarazioni! Auriemma non ha peli sulla lingua e, anzi, rifila una stoccata tagliente sull’ex portiere rossonero. Di seguito le: “Se allo hanno, una ragione ci sarà. E se Raiola pensa di piazzarlo alla Juventus, è bene che cambi il suo proposito: alla Exor ...

Advertising

AntoVitiello : #Hernandez entra e spacca la partita con gol e assist. Il #Milan gestisce al meglio il turnover e vince senza tropp… - juventusfc : Allegri ?? «Le favorite? Sono Inter, Milan e Napoli. Noi abbiamo perso molti punti, dobbiamo fare il nostro percorso… - TOSADORIDANIELA : RT @SoloMilan68: Il Milan NON HA DEBITI verso IL SISTEMA BANCARIO e ha DIMEZZATO le PERDITE. Ora mettetevi in fila e rosicate senza fare tr… - RespectxAC_MT : RT @SoloMilan68: Il Milan NON HA DEBITI verso IL SISTEMA BANCARIO e ha DIMEZZATO le PERDITE. Ora mettetevi in fila e rosicate senza fare tr… - musicserie : #SerieA comunque il Napoli vince si, ma ha anche una prima parte del girone di andata senza scontri diretti, Juvent… -