Milan | Ibrahimovic lavora per il rientro | in campo dopo la sosta

(Di lunedì 27 settembre 2021) Zlatanvuole tornare a tutti i costi ma le tempistiche non sono così brevi. La data del probabile ritorno invuole tornare per aiutare il suo. Lo svedese, fermatosi alla vigilia della sfida contro il Liverpool, sta cercando di recuperare dal fastidio al tendine d’achille. Secondo quanto riferisce La Gazzetta dello Sport, lo svedese tornerà arruolabilela: la sfida con il Verona potrebbe dargli minuti preziosi per affrontare poi il Porto in Champions League. L'articolo proviene da Calcio News 24.