Milan-Atletico Madrid, Pioli: “Importante ma non decisiva” (Di lunedì 27 settembre 2021) “La voglia di fare la partita non ci mancherà, torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi, nella competizione che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Contro l’Atletico sarà una partita Importante ma non decisiva per il passaggio del turno, perché poi ce ne saranno altre quattro. Vogliamo però togliere lo zero dalla nostra classifica“. Queste le dichiarazioni di Stefano Pioli nella conferenza della vigilia di Milan-Atletico Madrid, match della seconda fase a gironi di Champions League 2021/2022. Il Milan vince e convince in campionato, nonostante la giovane età media: “Stiamo facendo le nostre esperienze – ha detto – Stiamo sfruttando il nostro percorso per fare qualcosa di meglio. Siamo giovani e questo ti dà dei vantaggi: dove non arriviamo con ... Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) “La voglia di fare la partita non ci mancherà, torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi, nella competizione che abbiamo voluto con tutte le nostre forze. Contro l’sarà una partitama nonper il passaggio del turno, perché poi ce ne saranno altre quattro. Vogliamo però togliere lo zero dalla nostra classifica“. Queste le dichiarazioni di Stefanonella conferenza della vigilia di, match della seconda fase a gironi di Champions League 2021/2022. Ilvince e convince in campionato, nonostante la giovane età media: “Stiamo facendo le nostre esperienze – ha detto – Stiamo sfruttando il nostro percorso per fare qualcosa di meglio. Siamo giovani e questo ti dà dei vantaggi: dove non arriviamo con ...

Advertising

cmdotcom : #Milan, #Pioli: 'La lezione di Anfield ci servirà, non credo al momento no dell'Atletico. #Giroud crescerà. Su… - zazoomblog : Conferenza stampa Pioli le parole alla vigilia di Milan Atletico - #Conferenza #stampa #Pioli #parole - sportface2016 : #MilanAtletico, le parole di #Pioli in conferenza stampa: 'Sfida importante ma non decisiva' - Gazzetta_it : Pioli: 'I dettagli fanno la differenza. Momento no dell'Atletico? Non è vero' #Milan - Riccard17045943 : RT @la_rossonera: ??? Conferenza stampa Diaz LIVE: le parole alla vigilia di Milan Atletico #SempreMilan #ForzaMilan #LMR #LaMilanoRossoner… -