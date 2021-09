Milan Atletico Madrid | le ultime da Milanello | Kjaer e Florenzi in gruppo

(Di lunedì 27 settembre 2021) Giornata di allenamento per ilin vista dell’, Simoned Alessandrosi allenano con il resto della squadra Ilsi prepara al match contro l’. I rossoneri sono impegnati nell’allenamento della vigilia aello sotto gli ordini di Stefano Pioli. Il tecnico recupera Simoned Alessandro, entrambi presenti insieme al resto della squadra. Live daello: #e #inpic.twitter.com/2kCMgVMhkA —News 24 (@news24 com) September 27, 2021 L'articolo proviene da Calcio News 24.

(Di lunedì 27 settembre 2021) Giornata di allenamento per il Milan in vista dell'Atletico Madrid, Simon Kjaer ed Alessandro Florenzi si allenano con il resto della squadra Il Milan si prepara al match contro l'Atletico Madrid. I rossoneri sono impegnati nell'allenamento della vigilia a Milanello sotto gli ordini di Stefano Pioli. Il tecnico recupera Simon Kjaer ed Alessandro Florenzi, entrambi presenti insieme al resto della squadra.