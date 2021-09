Milan-Atletico Madrid domani in tv in chiaro? Orario e diretta streaming Champions League 2021/2022 (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per Milan-Atletico Madrid, match valevole per i gironi della Champions League 2021/2022: ecco le informazioni per vederla. I rossoneri di Pioli vogliono riscattare la sconfitta all’esordio contro il Liverpool e vanno a caccia dei tre punti contro i campioni di Spagna, guidati da Diego Simeone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di martedì 28 settembre allo stadio Meazza di San Siro. La partita sarà visibile in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite), visibili anche in streaming su Sky Go e Now Tv, ma anche in chiaro su Canale 5. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 settembre 2021) Tutto pronto per, match valevole per i gironi della: ecco le informazioni per vederla. I rossoneri di Pioli vogliono riscattare la sconfitta all’esordio contro il Liverpool e vanno a caccia dei tre punti contro i campioni di Spagna, guidati da Diego Simeone. Fischio d’inizio fissato per le ore 21.00 di martedì 28 settembre allo stadio Meazza di San Siro. La partita sarà visibile intv su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 252 del satellite), visibili anche insu Sky Go e Now Tv, ma anche insu Canale 5. SportFace.

Advertising

PianetaMilan : #MilanAtleticoMadrid, @Florenzi è in dubbio: oggi il provino decisivo - #UCL @ChampionsLeague #ChampionsLeague… - sportface2016 : #ChampionsLeague, domani in tv #MilanAtleticoMadrid: ecco canale, orario e come vedere il match - MilanNewsit : Il QS sulle milanesi in Champions: 'Inter, rotta verso Kiev. Il Milan prepara l'Atletico' - RepMilan : Milan, contro l'Atletico Madrid il bivio della Champions - gilnar76 : #Milan Atletico Madrid: ventenni alla carica della Champions League #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan -