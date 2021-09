Advertising

MediasetTgcom24 : Migranti, Canarie: oltre 700 arrivi in meno di tre giorni #migranti - giornaleradiofm : Approfondimenti: Migranti: Canarie, oltre 700 arrivi in meno di tre giorni: (ANSA) - MADRID, 27 SET - Da venerdì se… - iconanews : Migranti: Canarie, oltre 700 arrivi in meno di tre giorni - ayrelavc : RT @Vinc1955: Mappatura della necropolitica migratoria - Progetto Melting Pot Europa - Vinc1955 : Mappatura della necropolitica migratoria - Progetto Melting Pot Europa -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Canarie

ANSA Nuova Europa

Da venerdì sera sono arrivati alle isoleoltre 700: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole di Lanzarote, Gran Canaria, Fuerteventura ...... che il Papa ha voluto fosse in piazza San Pietro, per vedere "la speranza deidi ... nelle, e ricorda la beatificazione oggi a Bologna di don Fornasini, che " non abbandonò il gregge ...Da venerdì sera sono arrivati alle isole Canarie oltre 700 migranti: lo rende noto il servizio regionale per le emergenze dell'arcipelago in una serie di tweet. Gli sbarchi sono avvenuti sulle isole d ..."Siamo chiamati a costruire un mondo sempre più inclusivo, che non escluda nessuno". È l'invito del Papa, al termine dell'Angelus di ieri. "È necessario camminare insieme, senza pregiudizi e senza pau ...