Migliaia di persone a Gusti off di Gorizia (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ stata fortemente voluta, come segnale di ripartenza e di volontà di ritorno alla normalità ma neppure nelle più rosee previsioni ci si aspettava che Gusti off potesse riscontrare un così alto gradimento, con un grande successo di pubblico. Una conferma, per l’amministrazione comunale, di trovarsi di fronte a uno straordinario veicolo promozionale. “Il marchio “Gusti di frontiera” è già stato registrato qualche anno fa- ricorda il sindaco, Rodolfo Ziberna-, e già prima dell’epidemia avevamo intenzione di sfruttare ulteriormente questo eccezionale brand ma, ovviamente, davanti al Covid 19 ci siamo fermati. Pur con qualche dubbio abbiamo voluto ripartire con un evento decisamente ridotto, Gusti off, con una dimensione sette volte inferiore alla manifestazione “madre”, giusto per mantenere viva l’attenzione ma il riscontro è stato ... Leggi su udine20 (Di lunedì 27 settembre 2021) E’ stata fortemente voluta, come segnale di ripartenza e di volontà di ritorno alla normalità ma neppure nelle più rosee previsioni ci si aspettava cheoff potesse riscontrare un così alto gradimento, con un grande successo di pubblico. Una conferma, per l’amministrazione comunale, di trovarsi di fronte a uno straordinario veicolo promozionale. “Il marchio “di frontiera” è già stato registrato qualche anno fa- ricorda il sindaco, Rodolfo Ziberna-, e già prima dell’epidemia avevamo intenzione di sfruttare ulteriormente questo eccezionale brand ma, ovviamente, davanti al Covid 19 ci siamo fermati. Pur con qualche dubbio abbiamo voluto ripartire con un evento decisamente ridotto,off, con una dimensione sette volte inferiore alla manifestazione “madre”, giusto per mantenere viva l’attenzione ma il riscontro è stato ...

petergomezblog : No pass, manifestazioni in molte città d’Italia. Molte migliaia di persone in piazza San Giovanni a Roma e per le s… - Agenzia_Ansa : No Green pass in 60 piazze in Italia, a Trieste migliaia di persone #ANSA - IlContiAndrea : Eh niente i comizi continuano a svolgersi “serenamente” con centinaia e migliaia di persone ammassate. Che dire? Ca… - NonnaMaria15 : RT @BarbaraRaval: GB (PHE) muoiono migliaia di persone in più della norma, ma non di #COVID19. 2.103 registrazioni di decessi extra - card… - picovive : Che 'sport' facile quello di chiedere scusa e ammettere fragilità esistenziali irrisolte dopo aver massacrato e dis… -