"Mi ha fatto capire che sbagliavo". Maurizio Costanzo, una clamorosa rivelazione su Maria De Filippi (Di lunedì 27 settembre 2021) "Mi ha insegnato il rigore, quello vero. Mi ha fatto capire che sbagliavo quando trascuravo un po' certi miei ospiti": a parlare è Maurizio Costanzo, che dalle colonne del settimanale DiPiù Tv racconta la sua storia d'amore con Maria De Filippi. Un matrimonio lunghissimo, duraturo, basato su amore e rispetto (oltre alla condivisione di una passione comune: la tv). "Mi ha insegnato tanto", dice Costanzo. "Dopo che io ho insegnato tanto a lei". Tra poco tornerà con S'è fatta notte e dice che Maria è una delle pochissime persone da cui accetta consigli. Il 27 settembre su Rai1 inizia un nuovo ciclo di puntate per Maurizio Costanzo, che sempre al celebre settimanale diretto da Osvaldo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 settembre 2021) "Mi ha insegnato il rigore, quello vero. Mi hachequando trascuravo un po' certi miei ospiti": a parlare è, che dalle colonne del settimanale DiPiù Tv racconta la sua storia d'amore conDe. Un matrimonio lunghissimo, duraturo, basato su amore e rispetto (oltre alla condivisione di una passione comune: la tv). "Mi ha insegnato tanto", dice. "Dopo che io ho insegnato tanto a lei". Tra poco tornerà con S'è fatta notte e dice cheè una delle pochissime persone da cui accetta consigli. Il 27 settembre su Rai1 inizia un nuovo ciclo di puntate per, che sempre al celebre settimanale diretto da Osvaldo ...

