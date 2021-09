Meteo, settimana instabile: al Centro Sud fino a 10 gradi in meno (Di lunedì 27 settembre 2021) Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di aria più fresca accompagnata da una perturbazione temporalesca. Con l'ingresso del Maestrale e della Bora arriveranno i primi temporali, dapprima sui rilievi alpini. Nei giorni successivi i rovesci temporaleschi, a tratti intensi, salteranno buona parte della Pianura Padana (protetta in questo caso dalla catena alpina) e riusciranno a sfogarsi a partire dal basso Veneto verso tutta la fascia adriatica Centro-meridionale e il resto del Sud. Con questa irruzione le temperature crolleranno anche di 10 gradi al Centro-Sud dove di giorno a fatica si salirà oltre i 26 gradi.Le previsioni al NordMartedì in prevalenza soleggiato con foschie e nebbie in Val Padana. Peggiora fortemente entro sera sulle Alpi e pianure Centro occidentali con piogge e temporali. Massime tra ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 27 settembre 2021) Nei prossimi giorni è atteso l’arrivo di aria più fresca accompagnata da una perturbazione temporalesca. Con l'ingresso del Maestrale e della Bora arriveranno i primi temporali, dapprima sui rilievi alpini. Nei giorni successivi i rovesci temporaleschi, a tratti intensi, salteranno buona parte della Pianura Padana (protetta in questo caso dalla catena alpina) e riusciranno a sfogarsi a partire dal basso Veneto verso tutta la fascia adriatica-meridionale e il resto del Sud. Con questa irruzione le temperature crolleranno anche di 10al-Sud dove di giorno a fatica si salirà oltre i 26.Le previsioni al NordMartedì in prevalenza soleggiato con foschie e nebbie in Val Padana. Peggiora fortemente entro sera sulle Alpi e pianureoccidentali con piogge e temporali. Massime tra ...

