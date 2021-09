Meteo 27 settembre | forti perturbazioni in Italia dal Centro al Sud

Leggi su ck12

(Di lunedì 27 settembre 2021) Allertagialla nella giornata di oggi, lunedì 272021, in sette regioni. Sul sito della Protezione civile è stato dichiarato il rischio idrogeologico. Oggi, lunedì 272021, il dipartimento della protezione civile ha annunciato l’allertagialla in sette regionine. Questo inizio settimana sarà infatti caratterizzato da maltempo in molti settori della Penisolana. Rovesci intensi e temporali colpiranno l’. Ecco il post della protezione civile (@DPCgov): ? ? #allertaGIALLA domani, lunedì #27, in 7 regioni Consulta il bollettino per conoscere le zone e i livelli d’allerta-idro ? https://t.co/mE6sFKOFBq#protezionecivile pic.twitter.com/CfAZ0Hhwsr — ...