Merate | gioielliere muore di Covid mentre è in vacanza in Sardegna

Merate (Lecco) – Il coronavirus ha ucciso ancora. L'ultima vittima di Covid è Luigino Ravasi, storico gioielliere del centro di Merate. Aveva 71 anni. E' morto in un letto dell'ospedale di Olbia dove era ricoverato dopo essersi contagiato durante un periodo di vacanza in Sardegna. Era molto innamorato dalla sua città, della sua famiglia e del suo lavoro.