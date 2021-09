Matteo Salvini contro Richard Gere: "Se viene a testimoniare contro di me gli chiederò un autografo" (Di lunedì 27 settembre 2021) E' stato ufficialmente convocato Richard Gere per testimoniare nel processo Open Arms contro Matteo Salvini, l'attore hollywoodiano è atteso questo 23 ottobre a Palermo. Il leader della Lega non ha atteso per commentare tale convocazione del Tribunale di Palermo, infatti durante una manifestazione elettore nella provincia di Roma, a Tor Bella Monaca ha rilasciato una lunga dichiarazione ai suoi elettori. Il processo si riferisce a quanto accaduto nelle acque di Lampedusa nel 2019, quando la Ong spagnola non ebbe l'autorizzazione ad approdare e 124 persone lasciate alla deriva su imbarcazioni di fortuna vennero salvate da morte certa. In quella occasione Richard Gere raggiunse Lampedusa per sostenere l'equipaggio e le persone a bordo, ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 27 settembre 2021) E' stato ufficialmente convocatopernel processo Open Arms, l'attore hollywoodiano è atteso questo 23 ottobre a Palermo. Il leader della Lega non ha atteso per commentare tale convocazione del Tribunale di Palermo, infatti durante una manifestazione elettore nella provincia di Roma, a Tor Bella Monaca ha rilasciato una lunga dichiarazione ai suoi elettori. Il processo si riferisce a quanto accaduto nelle acque di Lampedusa nel 2019, quando la Ong spagnola non ebbe l'autorizzazione ad approdare e 124 persone lasciate alla deriva su imbarcazioni di fortuna vennero salvate da morte certa. In quella occasioneraggiunse Lampedusa per sostenere l'equipaggio e le persone a bordo, ...

