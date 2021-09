Matteo Bocelli debutta con "Solo": "Voglio portare la musica italiana nel mondo" (Di lunedì 27 settembre 2021) Adesso Matteo Bocelli fa tutto da ' Solo '. Si intitola così il singolo che segna il debutto solista del cantante e autore figlio di Andrea Bocelli, che fino a oggi si era messo in luce con alcuni ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 27 settembre 2021) Adessofa tutto da ''. Si intitola così il singolo che segna il debutto solista del cantante e autore figlio di Andrea, che fino a oggi si era messo in luce con alcuni ...

Advertising

byates888 : Matteo Bocelli - Solo - luichitejeda : Listening to Ven a Mi by Andrea Bocelli & Matteo Bocelli, on my Echo! - IlContiAndrea : #MatteoBocelli a FqMagazine: “Agli occhi del pubblico non esistono raccomandazioni: se non piacerò, non ci sarà sca… - Tonyc67806241 : Matteo Bocelli - Solo - AnnaRutana : RT @mateobocellifan: “Solo” music video ?? ? 100k views! ???? #matteobocelli #MatteoBocelliSolo Matteo Bocelli - Solo -