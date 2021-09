Mattarella alle Nazionali di pallavolo “Esempio per l’Italia”

(Di lunedì 27 settembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Complimenti al presidente del Coni, Malagò, al presidente federale Manfredi,squadre, ai capitani e ai CT Mazzanti e De Giorgi. Avete reso onore alla maglia italiana. Grazie per il significato che avete attribuitovostre vittorie, perchè avete vinto sempre nettamente e con spirito sportivo”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica, Sergio, che ha ricevuto al Quirinale le duediche a settembre hanno vinto i campionati europei maschili e femminili. “Le due finali le avete vinte in rimonta – ha aggiunto il Capo dello Stato – significa avere determinazione e controllo delle emozioni”.ha ricordato l’incontro del 2018, sempre al Quirinale, con le azzurre vicecampionesse del mondo. “La medaglia d’oro sfumò contro la ...

...personalizzate con il numero 1 e il nome. ' Avete sottolineato di aver reso onore alla maglia italiana: lo confermo e ve ne ringrazio, come per il significato che avete attribuito...Grazie per il significato che avete attribuitovostre vittorie, perche' avete vinto sempre nettamente e con spirito sportivo". Il Presidente della Repubblica, Sergio, ha ricevuto al ...ROMA (ITALPRESS) - "Complimenti al presidente del Coni, Malagò, al presidente federale Manfredi, alle squadre, ai capitani e ai CT Mazzanti e De Giorgi. A ...Roma, 27 set. "Vorrei invitare, malgrado gli accenni fatti alla delusione per le Olimpiadi, la squadra femminile e quella maschile a non pensare troppo a Tokyo ...