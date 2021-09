Matrimonio per tutti: la Svizzera dice sì alle nozze gay (Di lunedì 27 settembre 2021) Quasi due su tre hanno detto sì al matrimonio fra persone dello stesso sesso. Gli svizzeri hanno votato a favore nel referendum sulle nozze gay. Questa scelta fatta dal 64,1% dei votanti porta alla ratifica della modifica del Codice civile che inserisce la nuova norma già approvata lo scorso dicembre in Parlamento. Leggi su vanityfair (Di lunedì 27 settembre 2021) Quasi due su tre hanno detto sì al matrimonio fra persone dello stesso sesso. Gli svizzeri hanno votato a favore nel referendum sulle nozze gay. Questa scelta fatta dal 64,1% dei votanti porta alla ratifica della modifica del Codice civile che inserisce la nuova norma già approvata lo scorso dicembre in Parlamento.

