Matrimonio: la mia prima Fiera a tema (Di lunedì 27 settembre 2021) Ogni Matrimonio che si rispetti, passa da almeno una Fiera. Così anche io qualche giorno fa mi sono ritrovata alla prima manifestazione a tema. Era ovviamente la prima volta e ci sono andata con aspettative altissime. Ho trascinato con me anche Alessandro, complice il fatto di andare accompagnati da una coppia di amici. Futuri sposi anche loro. La naturale divisione degli spazi e del tempo è stata la seguente: maschi sulle auto d’epoca, femmine immerse tra i vestiti. Tolta una breve parentesi agli stand “bomboniere”, che non ci ha particolarmente entusiasmato, il giro è proseguito tra cake designer ed allestimenti vari. Ma dedicherò un capitolo a parte a questi argomenti, sui quali regna ancora il caos totale. Proprio sui vestiti ho invece preso coscienza di una prima, grande ... Leggi su distantimaunite (Di lunedì 27 settembre 2021) Ogniche si rispetti, passa da almeno una. Così anche io qualche giorno fa mi sono ritrovata allamanifestazione a. Era ovviamente lavolta e ci sono andata con aspettative altissime. Ho trascinato con me anche Alessandro, complice il fatto di andare accompagnati da una coppia di amici. Futuri sposi anche loro. La naturale divisione degli spazi e del tempo è stata la seguente: maschi sulle auto d’epoca, femmine immerse tra i vestiti. Tolta una breve parentesi agli stand “bomboniere”, che non ci ha particolarmente entusiasmato, il giro è proseguito tra cake designer ed allestimenti vari. Ma dedicherò un capitolo a parte a questi argomenti, sui quali regna ancora il caos totale. Proprio sui vestiti ho invece preso coscienza di una, grande ...

Advertising

Centwa : L'altro giorno al matrimonio di mia sorella sono arrivato e tutti, TUTTI i parenti: RICCARDOOOO CIAOOO Io: ?????? Mi… - xxAsiaxk : comunque vorrei dire che ho 18 anni quindi amore della mia vita fatti avanti perché io al mio matrimonio voglio cantare '18' - lorellaxs : RT @colecisti: Se io fossi fidanzata e il mio ragazzo mi facesse la proposta di matrimonio il giorno della mia laurea? Ma io ti dico no per… - HemmoPengvin15 : RT @colecisti: Se io fossi fidanzata e il mio ragazzo mi facesse la proposta di matrimonio il giorno della mia laurea? Ma io ti dico no per… - xsupernowa : RT @colecisti: Se io fossi fidanzata e il mio ragazzo mi facesse la proposta di matrimonio il giorno della mia laurea? Ma io ti dico no per… -