Matrimonio egualitario e aborto | il weekend manda un messaggio impietoso alla nostra classe politica

(Di lunedì 27 settembre 2021) La giornata di ieri, 26 settembre 2021,a dire molte cosesocietà italiana. Riassumendo: il referendum in Svizzera ha decretato la vittoria schiacciante del sì a favore del. A San Marino, sempre tramite referendum, si è legalizzata l’interruzione volontaria di gravidanza. In Germania, ancora, le elezioni politiche premiano i partiti europeisti e marginalizzano l’estrema destra. Ed emerge un, di fronte a tali risultati: siamo e restiamo un Paese profondamente arretrato, ignorante e omofobo nonché incapace di scelte serie su certi temi. Non sono un fan dei referendum sui diritti civili. Certe decisioni andrebbero prese dai parlamenti e ...

"Domani in Svizzera ci sarà il referendum sul. Attualmente, gli ultimi sondaggi indicano che il 63% degli svizzeri voterà a favore. Questo potrà determinare che le coppie Lgbtq+...Leggi anche >>> Cuba apre ale alle adozioni Suggerisci una correzione SCARICA GRATUITAMENT E ANTEPRIMA DE 'IL NUOVO ORDINE' TRAMA: Zack e Kyle hanno appena finito l'ultimo ...Il 64.1% degli svizzeri ha votato sì al referendum che ha ufficializzato il matrimonio egualitario, già approvato dal parlamento svizzero a fine 2020. I no si sono fermati al 35.9%. Un trionfo che seg ...Ph. Fb Non abbiate paura Un risultato straordinario quello del referendum sul matrimonio egualitario in Svizzera. Col 64,1% dei voti ...