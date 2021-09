Matera: “James Bond tra i Sassi”, oggi inaugurazione della mostra fotografica "No time to die" al cinema dal 30 settembre (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 30 settembre, nelle sale, il film “No time to die”. Torna 007 e lo fa passando per l’Italia, comprese Gravina in Puglia e Matera. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il 27 settembre 2021 si inaugura a Matera alle ore 19:00 in via delle Beccherie, 41 Matera, presso la Arti Visive Gallery la mostra fotografica “James Bond tra i Sassi” del fotografo e redattore free lance Roberto Montanari. L’evento è promosso, sostenuto e organizzato dal MIP Matera International Photography e dal CNA Comunicazione e terziario avanzato – Sez Fotografia. Il Progetto fotografico è stato realizzato durante le lavorazioni del film ‘No time To Die’, negli antichi rioni ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 27 settembre 2021) Il 30, nelle sale, il film “Noto die”. Torna 007 e lo fa passando per l’Italia, comprese Gravina in Puglia e. Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Il 272021 si inaugura aalle ore 19:00 in via delle Beccherie, 41, presso la Arti Visive Gallery latra i” del fotografo e redattore free lance Roberto Montanari. L’evento è promosso, sostenuto e organizzato dal MIPInternational Photography e dal CNA Comunicazione e terziario avanzato – Sez Fotografia. Il Progetto fotografico è stato realizzato durante le lavorazioni del film ‘NoTo Die’, negli antichi rioni ...

