Marvel's Avengers, Spider-Man avrà una sua storia e filmati dedicati (Di lunedì 27 settembre 2021) Marvel's Avengers avrà contenuti esclusivi sulle piattaforme PlayStation, il che si traduce nell'inclusione di Spider-Man, un supereroe che possiamo gestire solo in queste versioni. Tuttavia, le informazioni sono piuttosto scarse, al di là del fatto che sappiamo già che sarà una visione dello studio stesso, Crystal Dynamics. Pertanto, non vedremo Peter Parker di Insomniac Games, sebbene lo sviluppatore abbia già confermato che avrà una storia e alcune scene cinematografiche. Il sito MP1ST ha raccolto alcune dichiarazioni rilasciate da Dan Matlack, produttore di Marvel's Avengers, su Discord, dove afferma che il contenuto di Spider-Man si svolgerà come se fosse una sorta di evento. "Spider-Man è quello che chiamiamo ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 settembre 2021)'scontenuti esclusivi sulle piattaforme PlayStation, il che si traduce nell'inclusione di-Man, un supereroe che possiamo gestire solo in queste versioni. Tuttavia, le informazioni sono piuttosto scarse, al di là del fatto che sappiamo già che sarà una visione dello studio stesso, Crystal Dynamics. Pertanto, non vedremo Peter Parker di Insomniac Games, sebbene lo sviluppatore abbia già confermato cheunae alcune scene cinematografiche. Il sito MP1ST ha raccolto alcune dichiarazioni rilasciate da Dan Matlack, produttore di's, su Discord, dove afferma che il contenuto di-Man si svolgerà come se fosse una sorta di evento. "-Man è quello che chiamiamo ...

Marvel's Avengers, Spider-Man avrà una sua storia e filmati dedicati Marvel's Avengers avrà contenuti esclusivi sulle piattaforme PlayStation, il che si traduce nell'inclusione di Spider-Man, un supereroe che possiamo gestire solo in queste versioni. Tuttavia, le ...

