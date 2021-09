Marida Lombardo Pijola è morta | la giornalista ha lavorato per 30 anni al Messaggero

(Di lunedì 27 settembre 2021) ...di lungo corso e di grande impegno civile, che nella sua carriera, cominciata a Bari, dove era nata il 2 aprile 1956 e proseguita a Roma, prima alla Gazzetta del Mezzogiorno, poi, per ...

IlBlogdiAndy : RT @SkyTG24: Morta Marida Lombardo Pijola, giornalista di cronaca e impegno civile - robertina19899 : RT @SkyTG24: Morta Marida Lombardo Pijola, giornalista di cronaca e impegno civile - Andrea07676623 : RT @Tiziana95627735: Mi spiace molto, è mancata oggi. Una giornalista garbata e mai fuori posto. Marida Lombardo Pijola.???RIp https://t.co… - SkyTG24 : Morta Marida Lombardo Pijola, giornalista di cronaca e impegno civile - romatoday : Morta Marida Lombardo Pijola, scrittrice e storica giornalista del Messaggero -

Ultime Notizie dalla rete : Marida Lombardo

E' morta ieri sera dopo una lunga malattiaPijola, giornalista di lungo corso e di grande impegno civile, che nella sua carriera, cominciata a Bari, dove era nata il 2 aprile 1956 e proseguita a Roma, prima alla Gazzetta del ...Germana Consalvi per leggo.itpijola 19 Segni particolari: bellissima. Così tanto che il suo notevole talento giornalistico sembrava quasi una benevola quadratura del cerchio del Destino, che aveva concentrato il ...Giornalismo in lutto. E' morta a Roma a 65 anni Marida Lombardo Pijola, scrittrice e storica giornalista del Messaggero. Malata da tempo, aveva cominciato la sua carriera a Bari negli anni '80 alla Ga ...Dalla Puglia al Messaggero: è morta Marida Lombardo Pijola. Nel 1979 aveva preso al lavorare per il Quotidiano di Puglia poi, dopo sette anni di proficua gavetta, era approdata al Messaggero, dove è r ...